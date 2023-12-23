Чемпионка мира и Европы 2015 года, фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала свои снимки во время посещения Челябинска в ходе проходящего Чемпионата России. 21 декабря на арене «Трактор» состоялось открытие турнира. Елизавета Туктамышева на этот раз не выступала на льду. В нынешнем Чемпионате России она выступила в качестве эксперта вместе с Максимом Траньковым и Алексеем Тихоновым.

Поэтому времени у спортсменки оказалось достаточно для прогулок по городу. Она устроила небольшую фотоссесию и даже поделилась снимками своего номера в челябинском отеле. А в сториз популярной соцсети Елизавета опубликовала даже небольшой видеоролик в джакузи, находящегося в ее номере.

Елизавета Туктамышева опубликовала снимки с прогулки по Челябинску в своем Телеграм-канале.