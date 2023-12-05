У здания администрации президента Республики Молдовы фермеры организовали акцию протеста. Отмечается, что аграрии прибыли в центр Кишинева на сельхозтехнике.
По центральным улицам столицы Молдовы проехала колонна из 100 тракторов. Накануне группой фермеров были проведены переговоры с молдавским президентом Майей Санду, но к взаимопониманию стороны так и не пришли.
Аграрии требуют введение моратория на штрафные санкции по долгам производителей зерновых культур. Также они просят увеличить финансовую поддержку для сектора, пострадавшего от засухи минувшего года и снижения цен на зерновые.
По словам одного из руководителей ассоциации «Сила фермеров» Александра Слусаря, президент не привела конкретных аргументов в поддержку аграриев, ни по сложившейся ситуации в целом.
«Понимаем, что у властей нет альтернативного предложения по срочному спасению микро-, малых и средних фермеров от банкротства, поэтому принято решение продолжить акцию протеста с выводом техники на улицы Кишинева», – заявил аграрий.