У здания администрации президента Республики Молдовы фермеры организовали акцию протеста. Отмечается, что аграрии прибыли в центр Кишинева на сельхозтехнике.

По центральным улицам столицы Молдовы проехала колонна из 100 тракторов. Накануне группой фермеров были проведены переговоры с молдавским президентом Майей Санду, но к взаимопониманию стороны так и не пришли.

Аграрии требуют введение моратория на штрафные санкции по долгам производителей зерновых культур. Также они просят увеличить финансовую поддержку для сектора, пострадавшего от засухи минувшего года и снижения цен на зерновые.

По словам одного из руководителей ассоциации «Сила фермеров» Александра Слусаря, президент не привела конкретных аргументов в поддержку аграриев, ни по сложившейся ситуации в целом.