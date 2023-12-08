Российский природный газ будет поступать на Балканы и в другие страны Европейского союза через турецкий хаб. По словам президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана, данный вопрос был полностью согласован с российским лидером Владимиром Путиным.

«Как вы знаете, мы настроены сделать Фракию центром поставок природного газа из России на Балканы и в Европу. Мы согласовали этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным», – заявил в беседе с журналистами турецкий президент после своего возвращения из Греции.

Ранее Владимир Путин предложил направить утраченный объем транзита российского природного газа, который ранее шел в страны Европейского союза по газопроводам «Северные потоки», в черноморский регион. При этом российский лидер подчеркнул, что газовый хаб в Турции может стать основным маршрутом поставок российского природного газа в Европу. Предполагается создание в Фракии электронной торговой площадке, где будет формироваться окончательная цена на «голубое топливо» для европейцев.