Супруга президента Украины Елена Зеленская призвала лидеров западных стран не прекращать военную и финансовую поддержку Киева. С таким призывом она обратилась к западным партнерам в интервью «Би-Би-Си».

«Нам очень нужна помощь. Проще говоря, мы не можем просто устать от этой ситуации, потому что, если мы устанем, значит мы умрем. Если мир устанет, нас оставят умирать. Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь может угаснуть», – заявила супруга Владимира Зеленского.

По ее словам, любые задержки или промедления с поставками боеприпасов и вооружений для украинской армии несут смертельные риски для Киева. При этом журналист «Би-Би-Си» подчеркнул, что политики на Западе изменили свое отношение к украинскому конфликту. В настоящий момент в американском Конгрессе под угрозой срыва находится решение о выделении финансовой и военной помощи на 2024 год.

При этом именно США являлись главными спонсорами киевского режима, позволяя ему противостоять российским силам на поле боя. Однако без финансовой помощи со стороны Вашингтона, по словам бывшего премьер-министра Украины, начнутся проблемы не только в рядах ВСУ, но также нечем будет выплачивать социальные выплаты.