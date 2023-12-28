В настоящий момент Вооруженные силы Российской Федерации полностью перехватили инициативу в зоне проведения специальной военной операции. Однако решение Киева о мобилизации в ряды ВСУ дополнительно 500 тысяч человек свидетельствует о намерении оказывать отчаянное сопротивление. Об этом в эфире программы «Полный контакт» на радио «Вести ФМ» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Сейчас они будут восстанавливать боеспособность своих бригад, чтобы у них был “кулак”, которым можно оперировать. Они с нас полностью копируют наши решения – свои пехотные бригады они будут засаживать в укрепрайоны, которые они строят. И примерно 150-200 тысяч у них будет в резерве, из этих “людских колодцев” они будут вычерпывать, когда потери будут убывать», – рассказал эксперт.

При этом еще около 150-200 тысяч человек, дополнительно призванных в ряды ВС Украины, должны будут пополнить существующие потери, образовавшиеся после неудачного летнего контрнаступления.