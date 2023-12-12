Политолог-американист Малек Дудаков высказал свое мнение, почему Владимир Зеленский прибыл в США. Слова эксперта приводит издание «Московский комсомолец».

По словам Дудакова, целью украинского президента является убеждение американского Конгресса утвердить финансовую помощь для Украины до конца текущей недели. Эксперт привел данные последнего опроса среди американских граждан, согласно которому 48% считают, что Штаты уже достаточно средств передали Украине.

27% опрошенных уверены, что киевский режим уже получил необходимое финансирование, а 11% считают, что Вашингтон должен осуществлять финансирование Киева и дальше. Среди поддерживающих республиканцев две трети избирателей считают, что финансовый поток и поставки вооружения для украинских властей следует уменьшить.