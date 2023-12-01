Лидеры коллективного Запада желают втянуть Россию в многолетний военный конфликт на территории Украины, чтобы ослабить Москву. Об этом в беседе с порталом News.ru заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

«“Золотая мечта” Запада – втянуть Украину в затяжную войну и истощать российскую армию и российскую оборону, но хренушки вам. У нас есть все, чтобы решать боевые задачи так, как мы будем считать нужным. Владимир Зеленский явно выполняет задания Запада на выстраивание затяжной, я бы даже сказал, многолетней войны. Разрешим мы это или нет, от этого во многом будет зависеть исход СВО», – заявил военный эксперт.

По его словам, командование вооруженных сил Украины планирует возвести мощные оборонительные сооружения по всей линии фронта по примеру российских «линий Суровикина». В настоящий момент украинская армия занимается установкой железобетонных надолб, которые связываются железными тросами, а перед ними размещаются минные поля и рвы.