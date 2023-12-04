Бывший гитарист Аллы Пугачевой и ее друг Александр Левшин высказал свое мнение по поводу отъезда певицы из России. По его словам, роль в решении Примадонны покинуть родину сыграл ее муж Максим Галкин (признан Минюстом иностранным агентом РФ).

Насчет того, приедет ли Алла в родные пенаты… Я пытаюсь почувствовать ее. Но… Семья полетела по линии восприятия ее мужа», – рассказал Левшин в беседе с журналистами.

Музыкант подчеркнул, что решение покинуть Россию и переехать в Израиль принадлежало именно Максиму Галкину, а не Алле Борисовне. Примадонна решила последовать за супругом, оставив свою жизнь, связанную с Россией.

Напомним, Алла Пугачева вместе с супругом и совместными детьми покинули Россию в 2022 году после начала спецоперации на Украине. Семья переехала в Израиль. Но после обострения израильско-палестинского конфликта в октябре 2023 года они перебрались на Кипр, где обосновались в шикарных апартаментах в Лимассоле.