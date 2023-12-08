В ходе проведения многочисленных раскопок в Египте археологи обнаружили десятки миллионов мумифицированных животных. Достаточно часто в гробницах встречались мумии кошек, собак, хищных птиц. Также встречаются и мумии приматов, однако они достаточно редки.

Международная команда исследователей во главе с Вимом Ван Ниром из Королевского бельгийского института естественных наук проанализировали мумифицированных бабуинов, обнаруженных в начале ХХ века в некрополе Габбанат эль-Куруд. В ходе сканирования костей специалисты выявили ряд аномалий, которые помогли определить условия проживания этих приматов. Данное исследование было опубликовано в издании PLOS ONE.

Ученые провели анализ 36 мумий бабуинов разных возрастов, датированных 800-500 годами до нашей эры. В ходе сканирования специалисты выявили деформации на костях животных. Это указывает на факт, что животные страдали от недостатка питания и нехватки солнечного света. Это дает основание полагать, что эти бабуины родились и выросли в неволе.