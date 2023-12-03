Медведица напала четверых рабочих в Республике Коми. Двое лесозаготовщиков попали в реанимацию с многочисленными ранами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Троицко-Печорского аварийно-спасательного отряда.

«ЧП произошло примерно в 60 километрах от поселка Троице-Печорское. Четверо вахтовиков шли размечать делянку, двое впереди и двое сзади, выскочила медведица из берлоги и напала на них», – заявил дежурный аварийно-спасательного отряда.

По словам спасателей, медведица напала на двух лесозаготовщиков, которые шли впереди. Двое других вахтовиков успели запустить бензопилу, после чего медведица убежала, испугавшись ее работы. Работники перенесли своих раненных товарищей до места, где была сотовая связь, чтобы вызвать спасателей и доктора.