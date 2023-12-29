Польский лидер Анджей дуда в срочном порядке созвал совещание с военным руководством Польши. Причиной является вхождение в польское воздушное пространство неизвестного летающего объекта со стороны украинской территории. Такую информацию передает издание Wiadomosci.

Как отмечает автор материала, польский президент имел телефонный разговор с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем. На встречу с президентом должны явиться начальник Генштаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула и оперативный командующий вооруженными силами Мачий Клиш.

Оперативное командование ВС Польши заявило о пересечении воздушной границы страны неизвестным летающим объектом, направляющимся со стороны Украины. Объект был засечен радарами противовоздушной обороны.

По словам пресс-секретаря оперативного командования ВС Польши Яцека Горышевского, на данный момент военными устанавливается покинул ли данный неопознанный объект воздушное пространство страны или же упал где-то на ее территории.