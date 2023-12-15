Юная актриса Анна Пересильд, дочь известной российской актрисы Юлии Пересильд, рассказала о реакции своих сверстников на сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». 14-летняя артистка сыграла в проекте роль школьницы Айгуль, в результате чего стала очень популярной.

По словам Анны, большинство ее сверстников совершенно неверно истолковали ленту кинорежиссера Жоры Крыжовникова.

«На самом деле все отнеслись по-разному… Некоторым нравится, но они немного не так воспринимают увиденное. Я пытаюсь направить их в правильное русло», – отметила Пересильд-младшая.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о молодежных ОПГ конца 80-х годов, существовавших в Казани. Эта картина вызвала небывалый резонанс в обществе. Некоторые восхищаются работой актерского состава и режиссером Жорой Крыжовниковым. Другие считают, что сериал «романтизирует бандитизм». Премьера сериала состоялась 9 ноября.