Вооруженные силы Российской Федерации будут постепенно продвигаться вперед, добиваясь поставленных командованием целей, вплоть до лишения Украины доступа к побережью Черного моря. Об этом сообщает польское издание Do Rzeczy со ссылкой на заявление эксперта Яцека Бартосяка.

«Я ожидаю – и это самое главное – все более и более наглядных доказательств того, что Украина не получает столько боеприпасов, сколько должна, и что у Запада этих боеприпасов просто-напросто нет. Вместе с тем Москва может достичь своей цели и отрезать Украину от торговых путей через Черное море», – заявил эксперт.

По его словам, в случае продолжения успешных наступательных операций российской армии на фронте, украинские солдаты могут начать поднимать бунты и саботировать приказы военного командования. Киев уже не может нормально функционировать без финансовой поддержки со стороны Запада, в то время как Россия демонстрирует экономический рост.