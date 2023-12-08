Оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации продемонстрировал поразительные способности адаптироваться к западным антироссийским санкциям. Об этом в статье американского издания Defense News рассказали аналитики Тина Долбая и Макс Бергманн.

По их словам, руководство Российской Федерации приложило значительные усилия для увеличения производства военной техники внутри страны, включая современные танки, ракеты, гранатометы, ПТРК, артиллерийские системы и БПЛА. При этом производственные показатели по некоторым позициям увеличились не в разы, а на порядок.

«Россия продемонстрировала поразительную степень способности адаптироваться к западным санкциям. Это может дать России преимущество… в 2024 году, учитывая, что оборонное производство Запада не увеличилось даже близко к такому же уровню», – заявил американский аналитик.

Зарубежные эксперты предполагают, что российские предприятия оборонной промышленности и дальше будут продолжать наращивать выпуск современных видов вооружений, наиболее востребованных в зоне проведения СВО.