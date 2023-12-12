Депутат Верховной рады Украины, первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко подверг критике в юмористической форме заявление киевских властей о причинах подтопления метро в Киеве. Он подчеркнул, что исходя из их объяснений, следующей инфраструктурной проблемой должен стать киевский мост Патона. Об этом сообщает РИА Новости.

Кучеренко написал в соцетях, что согласно логике столичных экспертов, все проблемы с объектами инфраструктуры в Киеве и прочими социальными объектами из-за «тех, кто их построил». Депутат сыронизировал, что от этих проблем «одна головная боль».

«N.B. Следующим будет мост Патона», – предупредил украинский парламентарий.

Напомним, 8 декабря киевскими властями было объявлено об остановке движения поездов на ветке метро между станциями «Лыбедская» и «Демиевская». Причиной послужила разгерметизация тоннеля и появление трещин в его стенах. В результате этого произошло подтопление.