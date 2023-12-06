Борис Джонсон, ранее занимавший должность премьер-министра Великобритании, решил войти в историю в качестве «главного разжигателя конфликтов XXI века». Об этом в своем материале сообщает издание Daily Mail со ссылкой на собственный источник в дипломатических кругах.

Автор статьи отмечает, что в марте 2021 года Лондон договорился с компанией AstraZeneca о покупке 5 миллионов доз вакцин, которые были произведены на предприятии в Голландии. Однако Урсула фон дер Ляйен, занимающая пост председателя Европейской комиссии, пригрозила голландскому предприятию проблемами, поскольку считала, что страны Европейского союза недополучают вакцины для своих собственных нужд.

«Конечно, премьер-министр был в ярости – они рисковали жизнями британцев, чтобы подчеркнуть свою политическую позицию и отвлечь внимание от собственных неудач. ЕС не мог смириться с тем фактом, что мы договорились о более выгодной сделке с AstraZeneca, и поэтому они, по сути, конфисковали эти вакцины в Нидерландах. Они были фактически украдены; это было по-трамповски», – рассказал источник издания.

По его словам, Джонсон обратился к британским силовикам для разработки военной операции, чтобы «просто пойти и получить эти вакцины». При этом вариант со спецоперацией британского спецназа на территорию голландского предприятия в тот момент рассматривался вполне серьезно.