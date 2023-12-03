Вооруженные силы Великобритании столкнулись с острым дефицитом военнослужащих. Особенно плачевная ситуация с набором на службу новобранцев сложилась в Военно-морских силах и подразделениях морской пехоты. Об этом в своем материале сообщает издание Daily Mail.

Автор статьи отмечает, что Королевские военно-морские силы решили пойти на отчаянный шаг – выплачивать по 500 фунтов стерлингов каждому, кто приведет нового рекрута на службу. Командование считает, что своеобразная акция «приведи друга и получи вознаграждение» поможет решить проблему с нехваткой личного состава.

По словам экс-командующего Объединенными силами Великобритании генерала Ричарда Лоусона Бэрронса, современный мир стоит на пороге нового глобального конфликта, а Великобритания абсолютно не готова к такому развитию ситуации в военном отношении. При этом за последнее время из рядов ВС Великобритании уволилось около 16 тысяч 460 военнослужащих.