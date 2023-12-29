Американское издание CNN сообщает, что после практически двухлетнего вооруженного конфликта Украина обречена на провал. В материале говорится, что у страны еще есть возможность для выживания, но не для победы.

Широкоанонсированное контрнаступление ВСУ с треском провалилось. Украинской армии не удалось пробить оборону ВС России, а на тех участках фронта, где все же удалось закрепиться бойцам ВСУ, российские силы их планомерно вытесняют.

Автор материала пишет, что союзники Киева все чаще дают понять, что дальнейших поставок вооружения не будет. Журналиста отмечает, что еще в минувшем году Зеленского в американском конгрессе чествовали как героя. В нынешнем году ситуация изменилась – «перспективы выглядят гораздо мрачнее».

Что касается России, то автор материала отмечает ее силу, ведь, несмотря на множественные санкции страна сумела перестроить свою экономику и усилить собственную армию. А это не дает Киеву никаких шансов на победу.