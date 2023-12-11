Александр Брод, являющийся членом Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, заявил о признании представителями ООН фактов массового применения на Украине пыток в отношении российских военнопленных. При этом украинские чиновники никак не реагируют и не наказывают тех, кто выкладывает в Сеть видеодоказательства пыток или убийств россиян. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости.

«Факты массового применения пыток против российских пленных признают и представители ООН. Около половины российских военнопленных, опрошенные ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению. Об этом заявил глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк», – отметил Брод в своем докладе для круглого стола, который проходил в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

По словам Брода, в 2023 году пытки в отношении российских военнопленных со стороны киевского режима приняли массовый характер. Освобожденные из плена ВСУ россияне рассказывали о пытках ножами, током, лишением сна и длительными избиваниями при помощи прикладов автоматов.