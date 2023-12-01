Заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству ЖКХ Светлана Разворотнева напомнила, что незаконная перепланировка в квартирах может иметь серьезные последствия для собственников. Это может стать причиной не только штрафа, но и потери жилья.

К незаконным видам перепланировок депутат отнесла снос несущих стен, объединение лоджии с балконом, вынос на балкон батареи. По ее слова, если будет обнаружена подобного типа перепланировка, то владельцу квартиры грозит штраф от 2 до 2.5 тысяч рублей. В случае, если собственник не устранит изменения, то представители жилнадзора имеют право обратится с иском в суд.

Суд может вынести решение о продаже квартиры с торгов. Часть вырученных средств должна покрыть расходы на ремонт для возврата планировки квартиры в первоначальный вид. Остальные деньги будут возвращены владельцу на покупку новой жилплощади.

Напомним, 16 ноября в Астрахани произошло частичное обрушение пятиэтажного дома. Как сообщили в МЧС, обрушилось два подъезда, в результате чего погибла одна женщина. Основной версией является повреждение несущих стен в здании. Отмечается, что в двух квартирах была сделана перепланировка.