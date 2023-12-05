Боец Джон Джонс, являющийся действующим чемпионом в тяжелом весе турнира UFC, подверг резкой критике призыв временного чемпиона в тяжелом дивизионе Тома Аспиналла лишить его титула.

«Вот уже 15 лет я сталкиваюсь с самыми жесткими соперниками, которых только может предложить этот мир. Во время подготовки к защите титула я получил серьезную травму, которая впервые в моей карьере потребовала операции. Теперь новички требуют, чтобы меня лишили чемпионского титула. Ноль побед над легендами, ноль защит титула, и вы уже думаете, что можете давать советы Дане, это просто смешно. За свою 15-летнюю карьеру я видел так много парней, которые должны были стать следующими большими звездами. В жизни был только один Джон Джонс, никогда не забывайте об этом», – написал Джонс на своей страничке в социальной сети.