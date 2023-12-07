Популярный российский актер, звезда сериала «Слово пацана» Иван Янковский получил ответ на свою похвалу от бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагамедова спустя семь лет. Об этом на своей страничке в социальной сети рассказала мама российского актера, опубликовав скрин переписки.

«Ты потрясающий боец! Таких, как ты нет вообще. Мы все об этом знаем», – написал в далеком 2016 году Иван Янковский в адрес бойца Хабиба Нурмагамедова. После выхода на экраны сериала «Слова пацана», где Янковский исполняет одну из главных ролей, бывший чемпион UFC написал актеру: «Теперь ты круче!».

Напомним, что 6 декабря стало известно о завершении съемочного процесса популярного сериала «Слово пацана». При этом второй сезон может выйти в прокат уже весной 2024 года. Сериал рассказывает истории из жизни участников бандитских группировок, действовавших в период с 1970-го по 2010-й года в Казани.