Украинский министр обороны Рустем Умеров в своем недавнем интервью для немецкого издания Bild* рассказал, что киевский режим задумал вернуть военнообязанных граждан Украины назад в страну.

«Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Мы направим им приглашение», – заявил Умеров.

По словам министра обороны Украины, данная мера коснется только мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Также Умеров заявил, что власти решают вопрос о «санкциях» для тех, кто проигнорирует «добровольное» возвращение на Украину.

Стоит отметить, что на рассмотрение Верховной рады вынесен новый законопроект о понижении возраста для мобилизации военнообязанных с 27 лет до 25 лет. Кроме того, на воинский учет должны встать все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, это касается и женщин. А категория «ограниченно годен» теперь будет исключена. Киев заявляет, что украинские женщины не будут призываться на службу, но сдержит ли он свое слово.