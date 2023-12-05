Украинские военнослужащие жалуются на ужасное состояние вооруженных сил страны и нехватку квалифицированных кадров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал издания Business Insider.

«Среди нас много молодых ребят. Нам нужны люди, но именно что прошедшие подготовку, а не те зеленые, которые у нас сейчас есть. Есть ребята, которые провели всего три недели на полигонах и успели выстрелить всего несколько раз», – рассказал изданию один из военнослужащих ВС Украины.

По его словам, все кто хотел пойти добровольцем на фронт уже сделали свой выбор, поэтому сейчас в армию забирают тех граждан, которые не успели выехать из страны. При этом украинское правительство не может заманить в ряды вооруженных сил страны новобранцев даже высокими финансовыми выплатами.