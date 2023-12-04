В первое время после новости о браке продюсера Иосифа Пригожина и певицы Валерии многие коллеги сомневались в искренности их отношений. Однако по прошествии практически двадцати лет совместной жизни звездная семья считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе.

Благодаря усилиям Пригожина и таланту Валерии певица вновь смогла покорить отечественную эстраду. При этом некоторые коллеги певицы отметили, что до замужества творчество Валерии было более интересным. Такого мнения, в частности, придерживается и популярная российская певица Татьяна Буланова.

«С одной стороны Валерии повезло, что у нее есть такой муж. С другой стороны, это сыграло с ней злую шутку, с Шульгиным у Валерии была загадка, а с Пригожиным в ней что-то потерялось», – заявила Буланова в документальном фильме Муз-ТВ «Иосиф Пригожин. Моя правда».

Напомним, что до брака с Иосифом Пригожиным Валерия в течение 10 лет состояла в браке с продюсером Александром Шульгиным. Однако за декорациями идеальной семьи скрывалось домашнее насилие. От первого брака у певицы осталось трое детей.