Украинские военнослужащие недовольны действиями своего командования из-за тяжелой ситуации, которая сложилась на линии боевого соприкосновения. Бойцы ВСУ уверены, что руководство попросту забыло о них. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материале издания Business Insider.

«Никто не знает целей. Многие считают, что командование просто бросило нас. Ребята считают, что наше присутствие имело больше политическое, чем военное значение», – заявил в беседе с журналистом один из украинских военнослужащих.

По словам украинского солдата, им приходится приобретать все необходимое для выживания на фронте самостоятельно за собственные средства, включая генераторы и теплую одежду. При этом с приходом первых заморозком ситуация и вовсе станет катастрофической. Однако руководство попросту замалчивает проблемы рядовых солдат, поэтому они не будут решены в ближайшее время.

Напомним, что в одном из своих последних материалов издание The Washington Post написало о падении боевого духа украинских военнослужащих на фронте по сравнению с прошлым годом.