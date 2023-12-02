Активные боевые действия в окрестностях Авдеевке начались около двух месяцев тому назад. На сегодняшний день российским войскам удалось взять населенный пункт в полукольцо, заняв промзону на юге города и продвинувшись на северных его окраинах. Об успехах ВС РФ сообщают не только российские военкоры, но и западные аналитики.

Эксперты из Института изучения военных конфликтов (ISW) подтверждают активные наступательные действия российской армии на Авдеевском направлении, которые направлены на окружение обороняющейся группировки ВСУ.

Авторы Телеграм-канала WarGonzo сообщают, что российские силы приступили к штурму окраин самой Авдеевки, после зачистки промышленной зоны от украинских военнослужащих. Военкор Котенок сообщает о продвижении российских штурмовиков в районе коксохима.

Северо-западнее Авдеевки российские подразделения продвинулись к югу от населенного пункта Степовое (Степное), еще больше сузив полосу снабжения группировки ВСУ. В настоящий момент расстояние по прямой между позициями ВС России западнее и северо-западнее Авдеевки составляет всего 5,5 километров.