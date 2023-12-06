В результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Украины поселка Суземка Брянской области были повреждены хозяйственные постройки и производственное помещение. При этом жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня ВСУ произвели обстрел поселка Суземка. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена кровля производственного помещения, имеются частичные разрушения хозяйственных построек. Обследование территории поселка продолжается. На месте работают все оперативные и экстренные службы», – написал губернатор Брянской области.

По информации авторов Телеграм-канала Mash поселок Суземка в Брянской области был обстрелян украинскими боевиками из РСЗО «Град». Три реактивных снаряда упало на территории предприятия «Стрела», специализирующегося на выпуске трансформаторов, катушек индуктивности, дросселей, помехоподавляющих фильтров, автотрансформаторов с плавной регулировкой напряжения и товаров народного потребления.