Украинский военнослужащий, участвовавший в сражениях на левом берегу Днепра в Херсонской области, при попытке ВСУ закрепиться в районе населенного пункта Крынки назвал те события настоящим адом. Он подчеркнул, что получил контузию, однако вскоре ему снова предстоит форсировать Днепр. По словам украинского военного, переправа полностью простреливается российской артиллерией.

«Я видел, как лодки с моими товарищами на борту просто исчезали в воде после ударов, навсегда теряясь в Днепре», – рассказал он журналистам британского телеканала ВВС.

Во время переправы через Днепр украинским военным необходимо перевозить на лодках не только оружие, но и продовольствие, топливо и генераторы. Украинское командование рассчитывало, что российские силы не смогут оказать сопротивление и начнут отступать, однако ВС РФ были осведомлены о предстоящей переправе, поэтому хорошо подготовились.