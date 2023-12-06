Военнослужащий украинской армии рассказал, что его удивила аккуратность, чистота и качество исполнения оборонительных сооружений Вооруженных сил Российской Федерации на линии боевого соприкосновения. По его словам, российские бойцы уделяют большое внимание оборудованию инженерных сооружений на фронте.

«Когда мы заходим на российские позиции, то видим красивые окопы — роют, как в книжке пишут. На взводных или ротных опорниках в бытовом плане всё чисто и аккуратно», – приводит слова украинского военнослужащего издание «Военное обозрение».

Боец ВС Украины отметил, что на Запорожском направлении они наткнулись на российский блиндаж в окопах, на входе в который была установлена дверь от подбитой бронетехники для дополнительной защиты от артеллирейских обстрелов. При этом, по словам украинского бойца, российские военнослужащие уделяют большое внимание личной гигиене, устанавливая в блиндажах двухэтажные кровати и даже бани.