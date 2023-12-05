Мобилизованный из Самарской области командир одного из подразделений Александрийской бригады с позывным «Саныч» рассказал об уникальном методе уничтожения украинских беспилотников в зоне СВО. Слова российского военнослужащего приводит портал «Лента.ру».

По словам российского офицера, в действительности на поле боя идет сражение не с дроном противника, а с его оператором. Поэтому российский военнослужащий «Саныч» просчитал поведение противника, чтобы обхитрить его. Офицер признался, что придумал схему уничтожения украинских дронов, используя свой опыт бывалого охотника.

Суть метода заключается в том, что офицер лично выступил в роли приманки. Необходимо выйти на открытую местность, а когда оператор дрона противника начнет гнаться за легкой мишенью, необходимо отбежать к ближайшим позициям. При этом следует заблаговременно разместить на позициях несколько автоматов или пулемет.

«Он начинает гнаться, спускаться, чтобы сбросить на тебя боеприпас. А ты отбегаешь пять метров, хватаешь оружие и расстреливаешь его в упор», – объяснил «Саныч».

По его словам, данный метод очень хорошо зарекомендовал себя против обычных дронов, которые сбрасывают взрывные устройства. Таким образом, российский офицер лично уничтожил семь беспилотников противника. Однако его метод не подходит в борьбе против дронов-камикадзе.