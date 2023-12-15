Москва будет продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока ВС России не установят полный контроль над всеми восточными регионами Украины, включая Днепр и Харьков. Об этом в своем материале для немецкого издания Bild* пишет военный аналитик Юлиан Репке.

«Все восточные территории левее Днепра должны быть завоёваны в течение 36 месяцев», – написал обозреватель издания.

Как следует из слова немецкого аналитика, выполнение поставленных задач в рамках специальной военной операции может продлиться вплоть до 2026 года. При этом уже к концу 2024 года вся территории Донецкой и Луганской Народных Республик должны перейти под контроль ВС России, при этом река Оскол в Харьковской области должна стать временной границей.

Уже к 2026 году российская армия должна освободить такие крупные города, как Харьков и Днепр, а также установить контроль над большей частью Запорожской области, включая областной центр. При этом на Херсонском направлении российские силы и далее будут держать оборону.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.