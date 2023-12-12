Возможность отслеживания беспилотников и проблема безопасности по данному поводу волнует не только Россию, но и Соединенные Штаты. Американские дроны обязаны иметь функцию Remote ID, позволяющую идентифицировать БПЛА и узнавать о его местоположении.

По сути, Remote ID представляет собой так называемый «цифровой номерной знак», с помощью которого правоохранители и другие спецслужбы смогут идентифицировать интересующий их БПЛА, по аналогии, как сотрудники ДПС делают это с автомобилями.

Чтобы эксплуатировать дрон в коммерческих целях стоит иметь сертификат удаленного пилота. Для этого необходимо сдать экзамен по аэронавигационным правилам, одобренным Федеральным управлением гражданской авиации США. Обновлять данный сертификат следует каждые два года. Кроме того все дроны должны пройти регистрацию на сайте FAADroneZone.

Но данные меры не касаются владельцев дронов, весом менее 250 грамм, используемых для некоммерческих целей.