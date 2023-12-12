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С приходом зимы в Тюмени температура воздуха опустилась до рекордных показателей, застав врасплох многих автолюбителей. Поэтому сотрудники специальных служб по «разморозке» автомобилей не успевают помогать всех желающим. Об этом в своем материале сообщает портал 72.RU.

Наиболее эффективным способом для гарантированного запуска двигателя автомобиля в сильный мороз считается «отогрев», когда силовой агрегат машины накрывается специальной теплоизоляционной тканью и туда подается воздух из тепловой пушки. Примерно через полчаса подобных процедур топливная система и двигатель машины готовы к беспроблемному пуску.

Стоимость подобной услуги варьируется в зависимости от размера автомобиля и типа двигателя. Если за легковушку компактных размеров специалисты по «отогреву» попросят от 2,5 тысяч рублей, то владельцам внедорожников и микроавтобусов придется заплатить уже около 5 тысяч рублей, а за «отогрев» грузовика могут попросить и вовсе 7-8 тысяч рублей.