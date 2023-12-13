Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС России успешно подавляют высокоточное оружие американского производства, переданное США на Украину. Такое заявление сделал генерал-лейтенант армии США Антонио Агуто. Его слова процитировало издание Defense One.

По словам Агуто, превосходство ВС России в данном вопросе «представляет существенную проблему». Поэтому Пентагон обязал модернизировать вооружение, чтобы оно могло противостоять российским средствам радиоэлектронной борьбы.

По информации Defense One, средства РЭБ, используемые ВС России, способны заглушить сигнал GPS на расстоянии до 24 километров. Также они без особых усилий сбивают боевые дроны ВСУ и глушат спутниковый сигнал интернет-соединения Starlink.

Ранее сообщалось, что российскую мобильную станцию РЭБ «Антифурия», подавляющую активность вражеских дронов, с целью маскировки начали изготавливать в виде чемодана. Разработчики отметили, что станция теперь стала более удобной – ее антенны скрыты, а вес с 18-ти килограммов уменьшился до 16-ти.