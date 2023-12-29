Специалисты в области сомнологии из США определи, каким образом на здоровье влияет сон рядом с другим человеком. Исследование было проведено учеными из Мичиганского университета. Согласно их наблюдениям, несмотря на всевозможные неудобства, грызуны все равно будут спать рядом со своими сородичами.

Многие люди отмечают, что сон рядом с любимым человеком намного приятнее, чем в одиночку. По словам ученых, это связано с тем, что на подсознании ощущение рядом с собой близкого человека внушает чувство защищенности.

Однако, несмотря на положительные стороны, совместный сон может привести и к нежелательным последствиям. Если биоритмы партеров не совпадают, то сон является беспокойным у обоих партнеров. Также кому-то из партеров может мешать храп по ночам и активные движения во время сна.

Проведя эксперимент на грызунах, ученые определили, что сон в одиночестве является более здоровым, нежели с партнером. Но животные ради физической близости готовы идти на подобные жертвы. Они прижимались друг к другу, тем самым нарушали сон своего партнера. Точно также происходит и у людей во время совместного сна. В ходе исследования специалисты использовали беспроводные нейрофизиологические устройства для наблюдения за грызунами одновременно в течение суток.