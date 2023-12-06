Хален Карбахал, проживающий в американском штате Юта, едва не погиб после того, как решил подойти к соседскому бизону, чтобы погладить его. Об этом в своем сюжете сообщает американский телеканал KUTV.

Трагический случай произошел с американцем из штата Юта за два дня до празднования Дня благодарения, когда он возвращался с домой и увидел несколько бизонов на участке своего соседа. Мужчина хотел сфотографироваться с большим животным, поэтому перелез через забор.

Один из бизонов обратил внимание на мужчину, подойдя к нему. Однако животное внезапно проявило агрессию, набросившись на Карбахала и проткнув его своими рогами. В результате встречи с бизоном американец получил тяжелые травмы и оказался в больнице.

Мужчине удалось проползти под ограждением и вызвать парамедиков, которые доставили его в медицинское учреждение вертолетом. Врачи диагностировали перелом ребра, повреждения печени и легкого. В настоящий момент американец восстанавливается после травм дома.