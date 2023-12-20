Известная российская актриса Феодосеева-Шукшина лишилась права на владение квартиры в Хельсинки, Финляндия. Такую информацию журналистам News.ru сообщила дочь актрисы Ольга.

Согласно уведомлению, переданному Феодосеевой-Шукшиной, из-за банкротства компании Asunto Oy Punkaharjun актриса больше не может проживать в своей квартире или сдавать ее.

«В связи с банкротством квартира, находящаяся у вас в управлении, передана в конкурсную массу и вы больше не имеете права проживать в ней или сдавать квартиру без договора с конкурсным управляющим», – говорится в уведомлении.

Компания Asunto Oy Punkaharjun по решению суда от декабря 2023 года является банкротом и не может выплатить свои кредиты. Данной компании принадлежал дом, в котором находится квартира Феодосеевой-Шукшиной.

Артистка должна уведомить нового управляющего сроком до 28 февраля 2024 года о намерении забрать из жилья собственные вещи. В противном случае все имущество, находящееся в квартире будет утилизировано.