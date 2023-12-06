Главным технологическим трендом уходящего года стало бурное развитие современных технологий на основе искусственного интеллекта (ИИ). При этом создание настоящего «супермозга» на основе глобальной компьютерной сети возможно только в случае использования новых суперкомпьютеров, которые будут работать на качественно новых принципах. Об этом в интервью РИА Новости рассказал академик РАН Игорь Каляев.

«Пока все достижения ИИ напрямую связаны с ростом производительности машин. В 2016 году программа AlphaGo, использующая мощности в десятки петафлопс, обыграла чемпиона мира по го, а эта игра по правилам и количеству позиций намного сложнее, чем шахматы. Всем известная программа ChatGPT “живет” на суперкомпьютере AZURE AI с производительностью 30 петафлопс, причем при его обучении было потрачено столько электроэнергии, сколько потребляет весь Нью Йорк в течении трех недель», – рассказал ученый.

По его словам, ученым никогда не удастся воссоздать технический аналог человеческого мозга, но создать «супермозг», способный за меньший промежуток времени проанализировать огромные массивы данных при помощи глобальной компьютерной сети вполне возможно.