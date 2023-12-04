4 декабря в православном календаре отмечается праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это один из великих православных праздников. Он является непреходящим, поэтому ежегодно отмечается именно 4 декабря.

Введение во храм Пресвятой Богородицы является самым поздним из двунадесятых праздников. До VIII века его не отмечали отдельно, а вместе с Рождеством Божией Матери. Но в X-XI веках он получил все основные черты отдельного великого праздника.

На Руси этот праздник считался женским. Наши предки верили, что в этот день Богородица помогает женщинам в семейных делах. Накануне вечером незамужние девушки просили Богородицу послать им во сне будущего супруга.

Так как к этому дню обычно выпадало много снега, именно Введение во храм Пресвятой Богородицы считалось началом санных катаний. В городах проводились ярмарки, начинались народные гуляния.

Так как Введение выпадает во время Рождественского поста, в праздник запрещено употреблять мясные блюда. Однако в честь торжества разрешается есть рыбу. Также на Руси считалось, что в этот день нельзя копать, так как земля должна отдохнуть после сезона урожая. Кроме того в праздник нельзя затевать уборку и не стоит давать деньги в долг.