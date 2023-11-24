В Тюмени на улице Демьяна Бедного с фасада многоэтажного падают осколки кирпичей. 23 ноября едва не пострадала женщина, проходящая мимо дома, с младенцем в коляске. В паре сантиметров от них упал кирпич. Соответствующие видеокадры были запечатлены камерой видеонаблюдения.

Как рассказал житель дома Андрей Кембель, где отваливаются кирпичи, на жалобы жильцов в управляющей компании никак не отреагировали. По его словам, он порекомендовал представителям УК закрыть фасад дома специальной сеткой, чтобы кирпичи не падали на тротуар, ему ответили, что в этом нет никакого смысла.

На запрос журналистов разъяснить данную ситуации в УК «Соцкомсервис» заявили, что жалоб по данному поводу от жильцов ранее не поступало. О проблеме они узнали только вчера, после происшествия с женщиной.

«Да, знаем об этом. Пока идет проверка. Здание огораживали лентой, но ее сорвали. Сегодня дом будут обследовать альпинисты», – рассказали журналистам в управляющей компании.

Андрей Кембель сообщил, что намерен обратиться с жалобой в прокуратуру.