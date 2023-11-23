22 ноября в Екатеринбурге на Ботанике произошел конфликт на детской площадке. Женщина плотной комплекции стала бороться с мальчиком, который похож на ученика младших классов. По словам очевидцев, женщина вступилась за ребенка, которого обижал этот мальчик. Видеозапись неравного боя была сделана очевидицей происходящего. Кадры приводит издание е1.ru.

Читательница издания, поделившаяся видео с редакцией, рассказала, что на детской площадке один мальчик начал пинать ногами другого. Женщина подошла, чтобы разнять детей, но ребенок пнул ее ногой, и она упала на заснеженную землю. Затем маленький хулиган сел сверху на женщину, но она перевернулась и уложила его на лопатки.

Продолжение истории можно увидеть на видео. Женщина встала и начала смахивать с себя снег. Мальчик также поднялся и бросил снежок ей в лицо, а затем несколько раз ударил женщину ногой по ее ногам. Однако женщина больше не стала отвечать на агрессию, а просто ушла.

В пресс-службе МВД Екатеринбурга сообщили, что по данному инциденту заявлений не поступало. Но опубликованная в СМИ информация и видеозапись были зарегистрированы в отделе полиции №12. В связи с этим правоохранителями будет проведена проверка.