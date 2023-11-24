Местный жители заметили в небе над Челябинском странный объект вечером 24 ноября. Портал 74.RU опубликовал видео, на котором был запечатлен загадочный объект, похожий на ступень ракеты-носителя.

«Мы ехали по Меридиану. В окне увидела яркую точку, похоже на ракетную ступень», – написала жительница города по имени Дарья.

На снятых местными жителями кадрах можно увидеть в небе над Челябинском яркий объект продолговатой формы. При этом сообщений о выводе на орбиту российских спутников вечером 24 ноября не было.

«В небе над городом что-то пролетело, на самолет не очень похоже, у самолета – длинный след, а здесь снизу горел яркий белый огонек», – поделилась своими наблюдениями одна из жительниц Челябинска.

Напомним, что 28 ноября 2019 года поздно вечером жители Челябинска и прилегающих населенных пунктов заметили в небе яркий неизвестный объект. После публикации многочисленных видео в социальных сетях, Минобороны РФ сообщило о запуске межконтинентальной ракеты.