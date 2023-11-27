Ирина Мудра, занимающая пост заместителя министра юстиции Украины, заявила, что Украина не будет подписывать мирное соглашение с Российской Федерацией без обсуждения выплаты репараций. Об этом украинская чиновница заявила в интервью изданию «Цензор».

«Украина никогда не пойдет на это. И мир не уйдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?», – заявила замминистра юстиции Мудра.

По ее словам, во время саммита лидеров стран Евросоюза, прошедшего 27 октября, было принято политическое решение о рассмотрении возможности передачи украинской стороне доходов, которые генерируются финансовыми учреждениями с замороженных средств Российской Федерации.

Мудра подчеркнула, что европейские чиновники занимаются разработкой плана, который позволит выработать механизм передачи средств Киеву. «Есть политическая воля, что эти средства должны быть переданы Украине. Потому что их не сгенерировали, если бы не введение санкционного режима», – резюмировала замминистра юстиции Украины.