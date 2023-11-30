Дальнейшую эскалацию боевых действий на Ближнем Востоке можно сравнить со «стрельбой себе в ногу» в исполнении западных стран. Такое мнение выразил замглавы МИД Российской Федерации Андрей Руденко, выступая на V Международной конференции «Мировое большинство в новых реалиях: региональное измерение» в НИУ ВШЭ.
«То, что мы видим сейчас на Ближнем Востоке, – это фактически является проявлением непродуманной тактики, стрельбы себе в ногу со стороны западных стран», – заявил Руденко.
По его словам, западные страны для удержания своего доминирования в мире прибегают к неоколониальным методам. Подобное поведение Запада на мировой арене «вызывает отторжение стран мирового большинства и еще больше отталкивает от них другие государства».
«Начиная с 2014 года первой экономикой мира по паритету покупательной способности стал Китай, совокупный ВВП стран БРИКС, а также по покупательной способности превышает аналогичный показатель Группы семи. Поэтому вполне закономерно, что государства мирового большинства, представляющие 85% населения планеты, не присоединились к антироссийским санкциям. Провал попыток отбросить Россию на обочину мировой политики и экономики вынуждены признать сами наши оппоненты», – резюмировал Руденко.