Дальнейшую эскалацию боевых действий на Ближнем Востоке можно сравнить со «стрельбой себе в ногу» в исполнении западных стран. Такое мнение выразил замглавы МИД Российской Федерации Андрей Руденко, выступая на V Международной конференции «Мировое большинство в новых реалиях: региональное измерение» в НИУ ВШЭ.

«То, что мы видим сейчас на Ближнем Востоке, – это фактически является проявлением непродуманной тактики, стрельбы себе в ногу со стороны западных стран», – заявил Руденко.

По его словам, западные страны для удержания своего доминирования в мире прибегают к неоколониальным методам. Подобное поведение Запада на мировой арене «вызывает отторжение стран мирового большинства и еще больше отталкивает от них другие государства».