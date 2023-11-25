Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила, что налоги европейских граждан уходят на спонсирование украинских телефонных мошенников, которые затем и вымогают у них деньги.

Такое заявление Захарова сделала на своей странице в Телеграм-канале со ссылкой на пресс-релиз Европола о поимке украинских телефонных мошенников, выдающих себя за представителей службы безопасности европейских банков. Отмечается, что злоумышленники активно «разводили» граждан Чехии. Сумма украденных сбережений исчисляется десятками миллионов долларов. У них были изъяты симкарты, мобильные телефоны и серверы.

По словам Захаровой, за минувшие 5-7 лет украинские телефонные мошенники активно обманывали граждан России. Теперь, отметила представитель МИД, они взялись за европейцев, являющихся их «благодетелями». Захарова подчеркнула, что деньги, переданные на Украину Евросоюзом, уходят на спонсирования бандитизма.