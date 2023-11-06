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Сотрудниками правоохранительных органов был задержан водитель автомобиля, утонувшего в реке Нева, в Санкт-Петербурге. Отмечается, что в салоне автомобиле находилась 33-летняя женщина, которая утонула.

Происшествие сучилось вечером 5 ноября на Рыбацком проспекте. 31-летний водитель вышел из автомобиля, в салоне которого осталась 33-летняя пассажирка. Мужчина забыл поставить машину на ручник, поэтому она скатилась в реку, а затем ушла под воду. В результате этого женщина утонула.

Отмечается, что водитель пытался остановить погружение автомобиля, однако он не смог этого сделать. На данный момент мужчина доставлен в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Погибшая женщина являлась медсестрой одной из детских поликлиник в Невском районе. Женщине через три дня должно было исполниться 34 года. По некоторым данным, погибшая была беременна.

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