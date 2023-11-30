На въезде в Иерусалим произошел теракт со стрельбой на автобусной остановке. Израильский информационный портал Ynetnews сообщает о трех убитых и 11 раненых, а также публикует кадры с моментом стрельбы, снятые камерой наружного видеонаблюдения.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как автомобиль Ford Focus серебристого цвета останавливается на въезде в Иерусалим возле автобусной остановке, на которой находится большое количество людей. Из автомобиля выбегает два террориста вооруженные автоматической винтовкой и пистолетом и открывают огонь по мирным гражданам.

По информации портала Ynetnews, уже известно о троих погибших и не менее 11 раненных гражданских. При этом террористы были ликвидированы на месте ответным огнем. Злоумышленников застрелили двое израильских военнослужащих и один вооруженный гражданский, которые находились рядом. В настоящий момент полиция работает на месте происшествия и прочесывает местность в поисках подельников террористов.