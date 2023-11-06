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Обозреватель издания The Wall Street Journal пишет, что установленный G7 потолок на российскую нефть, теряет свою эффективность. В материале говорится о поступлениях в российский бюджет в октябре, полученные от продажи нефти и газа, в два раза больше суммы за октябрь 2023 года.

Автор статьи утверждает, что ситуация поменялась кардинально с начала 2023 года, когда доходы в России от энергоресурсов значительно снизились. Отмечается, что установленный лимит на нефть уже не является эффективной мерой. А в результате роста экспорта торговое положение Российской Федерации улучшилось. По итогу давление на рубль значительно снизилось. И за последнее время он стабилизировался по отношению к доллару.

Ранее в издании Foreign Policy был опубликован материл, относительно решения Запада установить верхнюю границу на российскую нефть – 60 долларов за баррель. И эти действия совершенно не навредили России. Хотя в первое время данные ограничения сказывались на Москве, но затем произошла адаптация. Россия перешла на активную торговлю со странами, не поддерживающими решения Запада.

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