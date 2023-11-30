Республиканцы в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки планируют вынести на голосование возможность расследования в рамках процедуры вынесения импичмента президенту Джо Байдену. Такую информацию опубликовало издание The Wall Street Journal.

Источник издания сообщил, что была проведена закрытая встреча, на которой конгрессмен от республиканцев Том Эммер заявил о необходимости одобрения расследования в рамках судебного обвинения в отношении президента США. Отмечается, что голосование может быть проведено уже в ближайшие дни. В такой способ республиканцы намереваются усилить свое давление на администрацию президента.

Отметим, что расследование в отношение Байдена коснется ситуации зарубежных операций его сына Хантера. Если будет доказано, что президент США получил профит от финансовой деятельности сына, то ему будет объявлен импичмент. Но пока республиканцы не предоставили существенных доказательств по этому поводу.